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İstanbul'da bazı yollar Galata'daki Filistin eylemi nedeniyle trafiğe kapatılacak

Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla bu akşam ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araçlar, bu akşam saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlara geçiş yapamayacak.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:36 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:36
İstanbul’da bazı yollar Galata’daki Filistin eylemi nedeniyle trafiğe kapatılacak

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    İstanbul Valiliği, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla bu akşam ve yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle bu akşam saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

    Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

    İstanbul trafği (AA)İstanbul trafği (AA)

    1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

    Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

    Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

    Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

    Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

    Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

    Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.

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