Başkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: "İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin 2024 yılının son günündeki birlik ziyaretleri devam ediyor. Batman'a giden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Denetimler sırasında Başkan Erdoğan ile Bakan Güler telefonla görüştü. Başkan Erdoğan ile telefonda konuşan Bakan Yaşar Güler, şunları söyledi:

MEHMETÇİKLERİN NASIL BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPTIKLARINI MÜŞAHEDE ETTİK

"Sayın Cumhurbaşkanım şu anda Batman'dan 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımızdan, Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yılbaşı vesilesiyle önce Iğdır'da konuşlu 5'inci Hudut Tugay Komutanlığımızı ziyaret ettik, orada Mehmetçiklerimizin hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için nasıl büyük bir özveriyle görev yaptıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Şimdi de yerli ve millî savunma sanayimizin göz bebeği, İHA ve SİHA'larımız ile teçhiz edilen Batman'daki birliğimizde kahraman Havacılarımızla beraberiz.

Sayın Cumhurbaşkanım zat-ı alilerinin liderliği ve teşvikiyle asil milletimizin gururu olan birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya ve şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini artırmaya devam edeceğiz."