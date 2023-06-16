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    • 16.06.2023 12:25
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    FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi

    Son dakika haberi! FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı, ‘terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu’ suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi. MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen İnandı, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyordu.

    takvim.com.tr
    Üst düzey FETÖ’cünün hesabı kesildi!

    FETÖ'nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



    FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı

    KİMDİR BU İNANDI?
    Peki kimdir bu Orhan İnandı? MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mektubunda ismi nasıl geçti? İşte FETÖ'cü İnandı hakkındaki çarpıcı detaylar…

    1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

    FETÖ'YE AİT SEBAT VAKFI'NIN BAŞKANLIĞI'NI YAPTI
    İnandı, Kırgızistan'daki FETÖ okullarının vakfı olan eski adı Sebat Vakfı olan olan Sapat Eğitim Kurumları'nın Başkanlığı'nı yaptı. Sebat okulları Sabah Gazetesi'nden Ferhat Ünlü'nün "Bir gizli servisin tereddüdü" başlıklı köşe yazısında yer alan bilgilere göre Mayıs 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Okullar, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bir yıl sonra Kırgız devletine devredildi ve adını da Sapat olarak değiştirdi. Sapat'ın Kırgızistan'da 100 milyon doları aşkın mal varlığının olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, Bişkek yönetiminden FETÖ'ye ait olduğu bilinen okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini istiyor. Afrika'daki pek çok okul Maarif Vakfı'na devredildi, ancak Kırgızistan henüz bu yönde bir karar almadı.

        2010'DA KIRGIZ VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ
        1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen İnandı 2010'da Kırgız vatandaşlığına geçti.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFINDAN YEŞİL KATEGORİDE ARANIYORDU
        FETÖ'nün terör örgütü addedilmesinden sonra Türkiye'ye gelmek için birkaç defa lobi faaliyeti yürüten ancak örgüt baskısıyla bu kararından vazgeçen İnandı İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyordu.

        KOZİNOĞLU'NUN MEKTUBUNDA İNANDI
        İnandı ile ilgili MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun yazdığı mektuplarda da çarpıcı detaylar yer aldı. Kozinoğlu mektubunda "Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İNANDI, aslında F. GÜLEN'in Asya imamıdır." İfadeleri yer aldı.

        "GİZLİ BİR ŞAHSİ SERVET DE EDİNMİŞTİR HAREMİ VARDIR"
        İşte Kozinoğlu'nun mektubunda yer alan o bölüm:
        "Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İNANDI, aslında F. GÜLEN'in Asya imamıdır. Kırgız devleti ile irtibatlı esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur. TC Devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimi ile irtibat kurmaktadır. Anılan şahıs Kırgızistan'da, F. GÜLEN cemaatinin bilgisi dışında GİZLİ bir ŞAHSİ servet de edinmiştir. Haremi vardır. Lüks içerisinde yaşamaktadır. Kırgızistan Servisi tarafından angaje edilmiştir. Kırgız Gizli Servisi her adımını bilmektedir. Anılan, Kırgız Servisine de F. GÜLEN cemaatini anlatmaktadır. Kırgızlar, F. GÜLEN'in okullarını muhtaç oldukları için şu an itibariyle kapatamamakta olmakla birlikte, Orhan İNANDI'dan elde ettikleri tüm bilgileri, Rus ve Çin servisine aktarmaktadırlar. (F. GÜLEN cemaatinin Asya faaliyetlerine ilişkin.) Aslında RF [Rusya Federasyonu] ve Türkmenistan'daki okullar, Orhan İNANDI'nın verdiği bilgiler sonrası kapatılmıştır."

        KOZİNOĞLU CEZAEVİNDE ÖLDÜ
        MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Afganistan'da görevliyken, FETÖ/PDY'li Zekeriya Öz tarafından, Ergenekon soruşturmasına dahil edilerek Türkiye'ye getirildi. Kozinoğlu "Terör örgütü üyeliği ve gizli bilgileri temin etmek" suçlamasıyla 10 Mart 2011'te tutuklandı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun, öldürüldüğü iddia edildi.

        Dönemin Adli Tıp Kurumu Kozinoğlu'nun ani ölümüyle ilgili inceleme yaptı. Adli Tıp, hazırladığı raporda, Kozinoğlu'nun kronik iskemik kalp hastalığı nedeniyle öldüğünü bildirdi.

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