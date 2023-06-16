FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi

1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

FETÖ'YE AİT SEBAT VAKFI'NIN BAŞKANLIĞI'NI YAPTI

İnandı, Kırgızistan'daki FETÖ okullarının vakfı olan eski adı Sebat Vakfı olan olan Sapat Eğitim Kurumları'nın Başkanlığı'nı yaptı. Sebat okulları Sabah Gazetesi'nden Ferhat Ünlü'nün "Bir gizli servisin tereddüdü" başlıklı köşe yazısında yer alan bilgilere göre Mayıs 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Okullar, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bir yıl sonra Kırgız devletine devredildi ve adını da Sapat olarak değiştirdi. Sapat'ın Kırgızistan'da 100 milyon doları aşkın mal varlığının olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, Bişkek yönetiminden FETÖ'ye ait olduğu bilinen okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini istiyor. Afrika'daki pek çok okul Maarif Vakfı'na devredildi, ancak Kırgızistan henüz bu yönde bir karar almadı.