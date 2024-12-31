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1830 engelli vatandaşa kamuda istihdam! Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, 1830 engelli vatandaşın e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamalarının gerçekleşeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:20 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:20
1830 engelli vatandaşa kamuda istihdam! Bakan açıkladı

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasının son derece önemli olduğunu belirtti.

    Göktaş, bu kapsamda 1830 engelli bireyin daha e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğini belirterek şöyle devam etti:

    "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum: Yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz.Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

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