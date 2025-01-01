Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2025 tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar?

(Takvim Foto Arşiv) 2025 tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar? Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı bilet satın alan ve ödülü kazanan talihlilerin olacak.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 BİLET FİYATLARI NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları bu sene için tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde belirlenmiş durumda.

(Takvim Foto Arşiv) Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 Toplam ikramiye kaç TL? Sorgulama nasıl yapılır? Bu gece yapılacak çekilişte, toplamda dağıtılması planlanan ikramiye tutarı tam 3.499.050.000 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmî internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv) Aynı zamanda, kazanan şanslı numaralar canlı yayın aracılığıyla duyurulacak. Milli Piyango Sorgulama Ekranı