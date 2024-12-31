İstanbul barajlarının doluluk oranı nasıl? Sevindiren veri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en düşük 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

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Su miktarı Istrancalar'da yüzde 98,41, Terkos'ta yüzde 43,03, Sazlıdere'de yüzde 35,57, Alibey'de yüzde 23,91, Büyükçekmece'de yüzde 36,83, Ömerli'de yüzde 41,86, Darlık'ta yüzde 35,44, Elmalı'da yüzde 80,26, Pabuçdere'de yüzde 39,96 ve Kazandere'de yüzde 64,62 ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 349 milyon 49 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 518,18 milyon metreküp su alındı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 709,22 kilogram oldu.

Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 69 bin metreküp ölçüldü.