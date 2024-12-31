Haydi Galata Köprüsü'ne: İsrail soykırımına "dur" de!

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bine yakın Filistinli katledildi. 106 bin 624 kişi ise yaralandı. İsrail'in katliam ve bombardımanları aralıksız sürerken, yardım malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Gazze'deki birçok sivil açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

TÜRKİYE, GAZZE HALKININ YANINDA

İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek masum Gazzelileri hedef alan saldırılarının yanında dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor! Türkiye ise soykırımın başladığı ilk günden bu yana Gazzeli Müslümanların yanında durarak onların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.