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Haydi Galata Köprüsü'ne: İsrail soykırımına "dur" de!

İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekmek ve dur demek amacıyla, 1 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek. Milli İrade Platformu'nun organizasyonuyla gerçekleşecek yürüyüş, Tarihi Yarımada’daki camilerde sabah namazı sonrası başlayarak Galata Köprüsü’nde son bulacak.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:39
Haydi Galata Köprüsü’ne: İsrail soykırımına dur de!

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    7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bine yakın Filistinli katledildi. 106 bin 624 kişi ise yaralandı. İsrail'in katliam ve bombardımanları aralıksız sürerken, yardım malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Gazze'deki birçok sivil açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

    TÜRKİYE, GAZZE HALKININ YANINDA
    İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek masum Gazzelileri hedef alan saldırılarının yanında dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor! Türkiye ise soykırımın başladığı ilk günden bu yana Gazzeli Müslümanların yanında durarak onların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

    1 OCAK'TA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ
    2025 yılının ilk gününde, Gazze için İstanbul'da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek.

    2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)

    "AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"
    Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünün ardından, bu yıl daha geniş bir katılım hedefleniyor.

    "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla duyurulan etkinlikte, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam ve soykırımlara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

    2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)

    STK'LARDAN GÜÇLÜ DESTEK
    308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, düzenlediği basın toplantısında eylemin detaylarını paylaştı. Platform üyeleri, vatandaşların Galata Köprüsü'nde bir araya gelerek Gazze için seslerini yükseltmeye çağırdı.

    "MAZLUMUN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan basına yaptığı açıklamasında Gazze'yi gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade ederek şu ifadelerle çağrıda bulunmuştu:

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan (Takvim.com.tr)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan (Takvim.com.tr)

    "İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz."

    Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsünde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsünde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!
    Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!
    Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsünde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsünde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!
    Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!

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