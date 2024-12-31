Haydi Galata Köprüsü'ne: İsrail soykırımına "dur" de!

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bine yakın Filistinli katledildi. 106 bin 624 kişi ise yaralandı. İsrail'in katliam ve bombardımanları aralıksız sürerken, yardım malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Gazze'deki birçok sivil açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.
TÜRKİYE, GAZZE HALKININ YANINDA
İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek masum Gazzelileri hedef alan saldırılarının yanında dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor! Türkiye ise soykırımın başladığı ilk günden bu yana Gazzeli Müslümanların yanında durarak onların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.
1 OCAK'TA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ
2025 yılının ilk gününde, Gazze için İstanbul'da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek.
2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)
"AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"
Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünün ardından, bu yıl daha geniş bir katılım hedefleniyor.
"Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla duyurulan etkinlikte, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam ve soykırımlara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.
2024 yılı 1 Ocak'ta Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen ʺŞehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanetʺ etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar kortejle yürüdü (Takvim.com.tr Arşiv)
STK'LARDAN GÜÇLÜ DESTEK
308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, düzenlediği basın toplantısında eylemin detaylarını paylaştı. Platform üyeleri, vatandaşların Galata Köprüsü'nde bir araya gelerek Gazze için seslerini yükseltmeye çağırdı.