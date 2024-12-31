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57 ilde DEAŞ'a GÜRZ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 57 ilde DEAŞ'a karşı düzenlenen GÜRZ-34 operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya şüphelilerin "Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, Örgüte finans sağladığı ve Çatışma bölgeleriyle itibatlı olduklarının" tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 08:46 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:18
57 ilde DEAŞ’a GÜRZ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-34' operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 57 ilde DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında, 536 şüpheli örgüt üyesi mensubunun yakalandığını açıkladı.

    Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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