MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir , adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

PKK'nın sözde Gara sorumlusu Nusrettin Demir (Takvim.com.tr)

PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.