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Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı!

Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbullular, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşacak. Yarın saat 08.30'da başlaması planlanan etkinlik için alana giriş ve ulaşım detayları ortaya çıktı. Buna göre, toplanma alanları olarak belirlenen camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:06 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:09
Galata Köprüsü’ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı!

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    Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için düzenlenecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

    İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

    Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

    ALANA 3 KAPIDAN GİRİLECEK

    Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

    Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

    Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

    Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

    Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

    Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

    Toplanma Alanları

    * Ayasofya Camii
    * Sultanahmet Camii
    * Fatih Camii
    * Eminönü Yeni Camii
    * Süleymaniye Camii

    Ayasofya Camii (AA)Ayasofya Camii (AA)

    Yaya Giriş Kapıları

    * K1 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı
    * K2 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı
    * K3 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Karaköy tarafı

    Marmaray (AA)Marmaray (AA)

    Ulaşım

    * Marmaray Sirkeci İstasyonu
    * K1 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika.
    * M2 Metro Hattı Haliç İstasyonu
    * K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 7 dakika.
    * T1 Beyazıt İstasyonu
    * Toplanma alanları için yürüme mesafesi 5 dakika.
    * T5 Küçükpazar İstasyonu
    * K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika.

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