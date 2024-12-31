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CHP'nin "Knidos" yalanı elinde patladı! Kaçak restoran yıkılacak arkeolojik kazı yapılacak

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan restorana ilişkin ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2002-2011 yılları arasında kaçak yapılan restoranla ilgili 4 defa yıkım kararı alınmasına rağmen yerel yönetim tarafından uygulanmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Habere konu restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:44 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:44
CHP’nin Knidos yalanı elinde patladı! Kaçak restoran yıkılacak arkeolojik kazı yapılacak

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    CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan restorana ilişkin ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

    BAKANLIK AÇIKLADI: YAPI KAÇAK

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'nde yer alan restoranın, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak yapı olduğunu, kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı yapılacağını bildirdi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün açıklaması (Sosyal medya hesabı X)Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün açıklaması (Sosyal medya hesabı X)

    Müdürlüğün sosyal medya hesabından, Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde bulunan restoranın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

    Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)

    Türkiye'de ören yerlerine ilişkin hazırlanan diğer tüm projeler gibi Knidos Antik Kenti'ne Çevre Düzenleme Projesi'nin de Koruma Bölge Kurulunca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)

    "Habere konu olan restoran, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapıdır. 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Habere konu restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.

    Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)

    Muğla Koruma Bölge Kurulunca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığınca, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde, kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos'a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır."

    CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (AA)CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (AA)

    SKANDAL İDDİA

    CHP Muğla Milletvekili Özcan, Datça Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan restoranı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın CHP'li Datça Belediyesi'nin elinden almaya çalıştığını iddia etmişti.

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