CHP'nin "Knidos" yalanı elinde patladı! Kaçak restoran yıkılacak arkeolojik kazı yapılacak

Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)
"Habere konu olan restoran, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapıdır. 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Habere konu restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.
Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti (AA)
Muğla Koruma Bölge Kurulunca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığınca, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde, kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos'a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır."
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (AA)
SKANDAL İDDİA
CHP Muğla Milletvekili Özcan, Datça Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan restoranı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın CHP'li Datça Belediyesi'nin elinden almaya çalıştığını iddia etmişti.