Şam’da dikkat çeken temas! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Ukrayna ile iş birliğimiz olacak

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni dönemde Ukrayna ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Şam'da Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
"SURİYE YENİ BİR TARİH YAZIYOR"
Şeybani, yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye'de Sayın Bakan Sybiha'ya hoş geldiniz diyorum. Suriye bugün tüm Arap ve yabancı heyetleri memnuniyetle karşılıyor. Suriye yeni tarih yazıyor, yeni ilişkiler kuruyor. Eski rejim döneminden kalma bir kopukluk sayfasını kapatıyor." ifadelerini kullandı.