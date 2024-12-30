Şam’da dikkat çeken temas! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Ukrayna ile iş birliğimiz olacak

"SURİYE YENİ BİR TARİH YAZIYOR" Şeybani, yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye'de Sayın Bakan Sybiha'ya hoş geldiniz diyorum. Suriye bugün tüm Arap ve yabancı heyetleri memnuniyetle karşılıyor. Suriye yeni tarih yazıyor, yeni ilişkiler kuruyor. Eski rejim döneminden kalma bir kopukluk sayfasını kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Şam 'da Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani, Şam'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü (AA)

"UKRAYNA İLE İŞBİRLİĞİMİZ OLACAK"



Suriye ve Ukrayna halklarının aynı tecrübeyi ve acıları yaşadığını vurgulayan Şeybani, "Ukrayna ile siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda işbirliğimiz olacak. Ukrayna ile bilimsel alanda da yeniden ilişkilerimiz olacak." diye konuştu.



Sybiha ve Ahmet El Şara (Takvim.com.tr)

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Şam'daki resmi temaslarında bugün yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü.

