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Gürcistan'a firar etmişti: Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerinde yer aldığı yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Gürcistan'da olduğu tespit edilen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:54 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 19:24
Gürcistan’a firar etmişti: Batuhan Karadeniz’e kırmızı bülten!

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

    Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Hatırlarsanız aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin yer aldığı soruşturmada iki ünlü ismin cezası ev hapsine çevrilmişti. Hatta hakkında tutuklama kararı çıkartılan sosyal medya platformlarında 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Öte yandan soruşturmada adı geçen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'in de Gürcistan'a firar ettiği belirlenmişti.

    Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Batuhan Karadeniz'in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilirken, hakkında bir gelişme daha yaşandı.

    Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Daha önce adresinde bulunamayan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

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