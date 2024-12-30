Gürcistan’a firar etmişti: Batuhan Karadeniz’e kırmızı bülten!

Batuhan Karadeniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Hatırlarsanız aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin yer aldığı soruşturmada iki ünlü ismin cezası ev hapsine çevrilmişti. Hatta hakkında tutuklama kararı çıkartılan sosyal medya platformlarında 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.