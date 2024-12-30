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Fondaş medya siyonist menşeili iftiraya sığındı! İletişim Başkanlığı'ndan "Erdoğan İsrail'i aradı" iddialarına yalanlama

İsrail merkezli Kanal 12 "Erdoğan İsrail'i aradı" yalanını servis etti. Siyonist menşeili iftira CHP'ye yakın fondaş medyada manşetleri süsledi. Gelişme üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:29 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:31
Fondaş medya siyonist menşeili iftiraya sığındı! İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan İsrail’i aradı iddialarına yalanlama

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail merkezli skandal bir iftira atıldı.

    İsrail'de yayın yapan Kanal 12 "Erdoğan Suriye konusu üzerine İsrail'i aradı" yalanını ortaya attı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı medya kuruluşları siyonist menşeili yalanı manşetine taşıdı.

    Gelişme üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti.

    DMM'DEN AÇIKLAMA: HABERLER DOĞRU DEĞİL

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtildi.



    "TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ YANINDA"

    İsrail medyasında, "Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü" iddiasının ortaya atıldığı, Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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