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Suriye'de bir ilk! Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabirin atandı

Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabirin'in getirildiği bildirildi. Böylece Suriye'de bu göreve getirilen ilk kadın Sabirin oldu. Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:20
Suriye’de bir ilk! Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabirin atandı

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    Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabirin'in getirildiği bildirildi.

    Ülkedeki Merkez Bankasının başına atanan Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

    Meysa Sabirin (Sosyal medya)Meysa Sabirin (Sosyal medya)

    ARALIK 2018'DEN BU YANA YÖNETİM KURULUNDA GÖREV YAPIYORDU

    Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabirin, daha önce de Merkez Bankasında başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.

    Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.

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