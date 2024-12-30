Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf göndererek Yeni Yıl tebriklerini iletti.Kremlin, Putin'in yaklaşan Yeni Yıl vesilesiyle görevdeki ve görevden ayrılmış bir dizi lidere telgraf gönderdiğini duyurdu.Kremlin'in açıklamasına göre Putin'in telgraf gönderdiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gibi isimler ön plana çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hindistan Cumhuriyeti Başbakanı Narendra Modi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Papa Francis de Rus liderin kutladığı liderler arasında yer aldı.Listede Güney Amerika'dan Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez dikkat çekti.Putin, eski liderlerden Gerhard Schroeder, Raul Castro, Robert Koçaryan, Nursultan Nazarbayev, Serj Sarkisyan'ın da Yeni Yılını kutladı.Rusya Devlet Başkanı, Noel'i kutlayan liderlere Noel tebriği de gönderdi.