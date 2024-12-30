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Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara'dan Türkiye açıklaması: "Dostça bir ilişki olacak"

Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, Türkiye ile dostça bir ilişki kuracaklarını açıkladı. Şara, "Karşılıklı menfaat üzerine dostça bir ilişki olacak. İki devlet olarak karşılıklı çalışacağız ama bu duygusal bağ üzerine kurulu akraba ilişkisi gibi olacak." dedi. Şara, ABD ve Batı'ya yaptırımların kaldırılması için çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:49
Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara’dan Türkiye açıklaması: Dostça bir ilişki olacak

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    Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, Suriye'deki savaş boyunca Türkiye'nin duruşunun "kararlı, şerefli ve Suriye halkını destekler nitelikte olduğunu" belirterek, Türkiye ile ilişkilere ilişkin "Karşılıklı menfaat üzerine dostça bir ilişki olacak. İki devlet olarak ilişki kuracağız ama bu bir duygusal bağ üzerine kurulu akraba ilişkisi gibi olacak." dedi.

    Suriye'deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara, Şam'da katıldığı bir konferansın ardından verdiği röportajında, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın ardından sağlık sektörünün durumu, yürüttükleri projeler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

    Suriye'deki sağlık sektörünün savaş süresince tamamen yıkıldığını paylaşan Şara, göreve geldiği iki haftalık süre içinde durum değerlendirmesi yaparak verileri, ihtiyaçları tespit ettiklerini ve planları da buna göre hazırladıklarını söyledi.

    Suriye Tıbbi Destek ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM), 13 yıl boyunca devam eden savaş şartları altında hayat kurtarmak ve insanları tedavi etmek için çalışan doktorlara plaket takdim etti. Başkent Şam'da bir otelde gerçekleşen törene Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek burada görev yapan farklı milletlerden hekimler de katıldı. Törene katılan Suriye'deki yeni yönetimin Sağlık Bakanı Mahir Şara (ortada), konuşma yaptı. (AA) Suriye Tıbbi Destek ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM), 13 yıl boyunca devam eden savaş şartları altında hayat kurtarmak ve insanları tedavi etmek için çalışan doktorlara plaket takdim etti. Başkent Şam'da bir otelde gerçekleşen törene Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek burada görev yapan farklı milletlerden hekimler de katıldı. Törene katılan Suriye'deki yeni yönetimin Sağlık Bakanı Mahir Şara (ortada), konuşma yaptı. (AA)

    PLANLAR HAZIR

    Şara, Suriye'de Esed rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasıyla sağlık sektöründe öncelikli, orta ve uzun vadeli planlar olduğunu belirterek, "3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 yıl, 2 yıl ve 4 yıllık iş planları hazırladıklarını" aktardı.

    İlk adımları ciddi biçimde atmaya başladıklarını dile getiren Şara, yurt dışına sığınmacı veya göçmen olarak giden ülkesinin doktorlarına ilişkin şunları söyledi:

    "Suriye halkı çok sorun yaşadı, ıstırap çekti. Doktorlar da tıpkı halk gibi, bazıları hayatını kaybetti, bazıları zorla göç ettirildi, bazıları hapse atıldı, bazıları da burada kaldı. Göç eden doktorlarımız, çok şükür, iyi doktorlar, üst düzeyde deneyimli isimler de var. Aslında biz onları çağırmadan bilakis onlar büyük bir coşkuyla gelmek istediklerini söyledi. Biz şu an ülkeye dönebilmeleri ve üst düzeyde sağlık hizmeti verebilmeleri için düzenlemeler yapıyoruz. Bunlardan bazıları da tıp eğitimi verebilecek kapasitede. Suriye tamamen özgürlüğüne kavuştuğundan itibaren onları gururla ve mutlulukla davet ediyoruz, doktorlarımızı en iyi biçimde ağırlayacağız."

    Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir konferansın ardından verdiği röportajında, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın ardından sağlık sektörünün durumu, yürüttükleri projeler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.(AA)Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir konferansın ardından verdiği röportajında, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın ardından sağlık sektörünün durumu, yürüttükleri projeler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.(AA)

    "EKONOMİK YAPTIRIMLAR, DEVRİK ESED REJİMİNİN CEZAEVLERİNDEKİ UYGULAMALARI NEDENİYLE GETİRİLDİ"

    Şara, ABD'nin başını çektiği ülkelerin Suriye rejimine yönelik getirdiği ve hala geçerli olan uluslararası yaptırımların artık kaldırılması gerektiğini vurguladı.

    Yaptırımlar konusunda mesajını çok kısa ve öz vereceğini aktaran Şara, "Ekonomik yaptırımların yürürlükte olması artık komik hale geldi. Ekonomik yaptırımlar, devrik Esed rejiminin cezaevlerindeki uygulamaları nedeniyle getirildi. Şimdi ne hapishaneler ne de rejim kaldı. Bu nedenle ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karşı çok hassas yaklaşıyoruz. Açıkçası inanıyorum ki, konu sadece vakit meselesi. Siyasi değişimler var, Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. İnanıyorum ki bu yaptırımlar en kısa zamanda sona erecek." ifadesini kullandı.

    Şara, Suriye'nin savaş nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı görüşüne katılmadığını aktararak, "Bizim travmamız rejime karşıydı; rejim gitti, şimdi seviniyoruz ve çalışacağız. Başarıdan dolayı mutluyuz ve inşallah başaracağız." diye konuştu.

    TÜRKİYE BİZE ZOR ZAMANDA YARDIM ELİ UZATTI

    Türkiye ile ilişkilere de değinen Şara, Suriye'deki savaş boyunca Türkiye'nin duruşunun "kararlı, şerefli ve Suriye halkını destekler nitelikte olduğunu" belirterek, şunları söyledi:

    "Türk halkı bize gerçekten çok yakın bir halktır, bize zor zamanımızda yardım eli uzattı, evlerini ve sınırlarını açtı. Dört milyon vatandaşımız, Türkiye'de resmi statüyle yaşadı. Türkiye'nin duruşu kararlıydı, şerefliydi, Suriye halkını destekler nitelikteydi. Suriyelileri kucaklamış Türk halkının da desteğiyle ortak hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra nasıl olacak? Karşılıklı menfaat üzerine dostça bir ilişki olacak. İki devlet olarak karşılıklı çalışacağız ama bu duygusal bağ üzerine kurulu akraba ilişkisi gibi olacak."

    Suriye'deki geçici hükümette 16 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Mahir Şara, aynı zamanda yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın da ağabeyi.

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