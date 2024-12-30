SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da PKK/YPG'nin sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 13 zanlı yakalandı

Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürüyor. İstanbul'da PKK/YPG'nin sözde gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Sultanbeyli'de örgüt içi faaliyet gösteren 13 zanlı gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:11 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:12
İstanbul’da PKK/YPG’nin sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 13 zanlı yakalandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNDE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 8'ine ait, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine ilişkin bilgi ve görüntü bulunduğu öğrenildi.

    CIA yolunu yaptı YPG Tel Avive sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trumpı ikna edin, bizi destekleyinCIA yolunu yaptı YPG Tel Avive sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trumpı ikna edin, bizi destekleyin

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Suriye’de işimiz var! EKK sonrası bakanlar açıkladı: Şam’ın çimentosu Türkiye
    En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclis’le pazarlık niyeti
    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular
    CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv’e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trump’ı ikna edin, bizi destekleyin
    HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi: Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü
    Savunmada ve uzayda ilklerin yılı: Türkiye 2024’e damga vurdu
    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!
    Kadıköy’de kafesli kırbaçlı parti! Sapkınlar sosyal medyadan bilet satıyorlar
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    TARİFE DEĞİŞİYOR | Ucuza emeklilik ve askerlik için son 2 gün | Bedelli askerlik, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, ihya...
    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?