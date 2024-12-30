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Narin Güran cinayetinde müebbete çarptırılan sanıkların cezasını Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat kesti!

Narin davasında sanıkların tümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat, davanın her aşamasında savcı kimliğinin yanı sıra bir anne olarak da Narin’in hakkını savunup adil cezalar verilmesini sağladı.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Narin Güran cinayetinde müebbete çarptırılan sanıkların cezasını Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat kesti!

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    Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin cinayeti davası, katili ve nedeni ortaya çıkmadan sona erse de amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran 'iştiraken kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'sa 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Sanıkların tümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat da hem soruşturma hem aşamasında hem de duruşmalarda bir savcı kimliğinin yanı sıra bir anne olarak da Narin'in hakkını savundu. Karar duruşmasında, son tanıkların yanına giderek, onlara gerçeği anlatmalarını isteyip ikna etme girişimi dikkat çekti.

    "KARAR EKSİK KALDI..."
    Davaya, baro adına müdahil olan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, "Maalesef dosyada suça dair bir ikrar söz konusu olmadı. Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldürmemiş olsa bile onu dereye saklayan olduğu açıktı. Narin'in hangi saatte öldüğünü de bilmiyoruz. Bu nedenle karar, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza açısından ise eksik kaldı. Nevzat'ın da 'kasten çocuğu öldürmekten' cezalandırılması gerektiği kanaatindeydik. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonu bu kararı Nevzat Bahtiyar yönünden istinaf edecektir" dedi.

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