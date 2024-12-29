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İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı

İsrail kanalı N12, İsmail Haniye’nin Tahran’daki suikastının planlama sürecine dair yeni detaylar paylaştı. Suikast için Haniye’nin düzenli olarak ziyaret ettiği Katar, Türkiye ve Rusya yerine Tahran'ın özellikle seçilmesine dikkat çekilirken, suikastın Haniye'nin odasına yerleştirilen bomba ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan, İsrail kanalının ortaya attığı iddialar Hamas tarafından yalanlanırken, suikastın güdümlü füzeyle düzenlendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:24 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 22:10
İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı

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    İsrail kanalı N12'de yer alan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları'nın gizli misafir ağırlama tesisi olarak bilinen Naşat Kompleksi'nde İsmail Haniye'ye düzenlenen operasyon, İsrail tarihindeki en karmaşık istihbarat operasyonu olarak tanımlandı. Konuya ilişkin konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden İran uzmanı Beni Sabti, "Haniye'nin şehit edilmesinin, Lübnan'da düzenlenen çağrı cihazları operasyonundan bile üst bir seviyede olduğu ve İran'ın en korunaklı tesisinin derinliklerine sızıldığı" dedi.

    Eski İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tamir Heyman, uzun yıllar boyunca İsmail Haniye'nin, İsrail kamuoyunun tanıdığı bir figür olduğunu ancak öncelikli bir hedef olarak görülmediğini ifade etti. Heyman, Haniye için "Daha çok sembolik, kamuoyu önünde olan bir figürdü. Çatışma dönemlerinde evi birkaç kez vuruldu ama İsrail'in odağında askeri liderler vardı: Yahya Sinvar ve Muhammed Deif," dedi.

    Haniye'nin hedef alınmasında 7 Ekim olayları bahane olarak gösterilirken haberde, ocak ayı sonunda Yahya Sinvar'ın kaçış tünelinde ele geçirilen belgelerde Haniye'nin Hamas'ın askeri operasyonlarına derinlemesine dahil olduğuna dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

    Araştırmacı gazeteci Dr. Ronen Bergman, İsrail İstihbarat Servisleri Komitesinin bu olaydan sonra hedef listesi oluşturduğunu ve Haniye'yi listenin en üst sırasına yerleştirdiğini belirtti.

    Haberde, suikastın planlama aşamasında, Haniye'nin farklı rotalarda hareket ettiği dikkate alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Katar'ın başkenti Doha'da ikamet eden Haniye'nin, İstanbul, Moskova ve Tahran arasında sıkça seyahat ettiği ifade edildi. Katar'daki suikastın, rehine kurtarma operasyonlarına zarar verme riski taşıması nedeniyle bu seçenek reddedildi. Ayrıca, İstanbul ve Moskova'daki siyasi komplikasyonlar da operasyon için uygun görülmedi. Yapılan bu değerlendirmelerin ardından, operasyonun Tahran'da gerçekleştirilmesine karar verildi.İsrail istihbarat birimleri, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'daki Naşat Kompleksi'ni sık sık ziyaret ettiğini tespit etti. Araştırmacı gazeteci Ronen Bergman, "7, 8, 9 kez, oldukça fazla kaldığı görüldü" ifadelerini kullanarak bu ziyaretlerin operasyonun planlanmasında kilit rol oynadığını belirtti.

    Haniye'nin Naşat Kompleksi'nde düzenli olarak konakladığı odanın belirlenmesinin ardından operasyonun hazırlık süreci hız kazandı. İsrail istihbaratı, kompleksteki hareketleri dikkatle izleyerek suikast planını detaylandırdı.

    Kompleks, Devrim Muhafızları'nın elit koruma birimi Ensar el-Mehdi tarafından sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyordu. Yakın dövüş ve silah kullanımı konusunda uzman olan bu birim, sıkı tarama prosedürleriyle biliniyordu. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, Haniye'nin odasına önceden yerleştirilen patlayıcı, operasyonun başarıya ulaşmasını sağlayan kritik unsur oldu.

    TEKNİK AKSAKLIK VE SARSICI PATLAMA

    Operasyon sırasında beklenmedik bir teknik aksaklık planı neredeyse tehlikeye sokuyordu. Haniye'nin konakladığı odanın klimasında yaşanan arıza, oda değişikliği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak yapılan tamir işleminin ardından Haniye, orijinal odasına geri döndü.

    Gece saat 01:30 civarında gerçekleşen büyük bir patlama, Naşat Kompleksi'ni sarstı. İlk yardım ekipleri hızla müdahalede bulundu ancak Haniye'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Haniye'nin cansız bedenini görünce dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu.

    Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani (Fotoğraf: AA)Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani (Fotoğraf: AA)

    İRAN YÖNETİMİ PANİKLEDİ

    Tahran'daki operasyon, İran'ın üst düzey yönetiminde eşi benzeri görülmemiş bir panik ortamı yarattı. Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin üç hafta boyunca ortadan kaybolduğu bildirildi. Operasyonun içerden destek olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği gerçeği, İran rejimi içinde ciddi güvensizlik tohumları ekti. Bu durum, işbirlikçilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı bir arama ve soruşturma sürecinin başlatılmasına yol açtı.

    Hamas İsrail'de yayınlan haberi yalanladı (Fotoğraf: AA)Hamas İsrail'de yayınlan haberi yalanladı (Fotoğraf: AA)

    HAMAS İDDİALARI YALANLADI

    Öte yandan İsrail kanalı N12'in suikasta ilişkin ortaya attığı iddialar Hamas tarafından yalanlandı.

    Hamas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İşgalcilerin bugün söylediklerinin ve yayınladıklarının, dikkatleri, İran'ın resmi karargahlarından birini hedef alan bir füzeyle egemenliğini ihlal etmek gibi entegre bir suçtan başka yöne çekmek için umutsuz bir girişim olduğu" kaydedildi.

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