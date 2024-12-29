İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı

İsrail kanalı N12'de yer alan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları'nın gizli misafir ağırlama tesisi olarak bilinen Naşat Kompleksi'nde İsmail Haniye'ye düzenlenen operasyon, İsrail tarihindeki en karmaşık istihbarat operasyonu olarak tanımlandı. Konuya ilişkin konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden İran uzmanı Beni Sabti, "Haniye'nin şehit edilmesinin, Lübnan'da düzenlenen çağrı cihazları operasyonundan bile üst bir seviyede olduğu ve İran'ın en korunaklı tesisinin derinliklerine sızıldığı" dedi.

Eski İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tamir Heyman, uzun yıllar boyunca İsmail Haniye'nin, İsrail kamuoyunun tanıdığı bir figür olduğunu ancak öncelikli bir hedef olarak görülmediğini ifade etti. Heyman, Haniye için "Daha çok sembolik, kamuoyu önünde olan bir figürdü. Çatışma dönemlerinde evi birkaç kez vuruldu ama İsrail'in odağında askeri liderler vardı: Yahya Sinvar ve Muhammed Deif," dedi.

Haniye'nin hedef alınmasında 7 Ekim olayları bahane olarak gösterilirken haberde, ocak ayı sonunda Yahya Sinvar'ın kaçış tünelinde ele geçirilen belgelerde Haniye'nin Hamas'ın askeri operasyonlarına derinlemesine dahil olduğuna dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Araştırmacı gazeteci Dr. Ronen Bergman, İsrail İstihbarat Servisleri Komitesinin bu olaydan sonra hedef listesi oluşturduğunu ve Haniye'yi listenin en üst sırasına yerleştirdiğini belirtti.

Haberde, suikastın planlama aşamasında, Haniye'nin farklı rotalarda hareket ettiği dikkate alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Katar'ın başkenti Doha'da ikamet eden Haniye'nin, İstanbul, Moskova ve Tahran arasında sıkça seyahat ettiği ifade edildi. Katar'daki suikastın, rehine kurtarma operasyonlarına zarar verme riski taşıması nedeniyle bu seçenek reddedildi. Ayrıca, İstanbul ve Moskova'daki siyasi komplikasyonlar da operasyon için uygun görülmedi. Yapılan bu değerlendirmelerin ardından, operasyonun Tahran'da gerçekleştirilmesine karar verildi.İsrail istihbarat birimleri, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'daki Naşat Kompleksi'ni sık sık ziyaret ettiğini tespit etti. Araştırmacı gazeteci Ronen Bergman, "7, 8, 9 kez, oldukça fazla kaldığı görüldü" ifadelerini kullanarak bu ziyaretlerin operasyonun planlanmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Haniye'nin Naşat Kompleksi'nde düzenli olarak konakladığı odanın belirlenmesinin ardından operasyonun hazırlık süreci hız kazandı. İsrail istihbaratı, kompleksteki hareketleri dikkatle izleyerek suikast planını detaylandırdı.

Kompleks, Devrim Muhafızları'nın elit koruma birimi Ensar el-Mehdi tarafından sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyordu. Yakın dövüş ve silah kullanımı konusunda uzman olan bu birim, sıkı tarama prosedürleriyle biliniyordu. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, Haniye'nin odasına önceden yerleştirilen patlayıcı, operasyonun başarıya ulaşmasını sağlayan kritik unsur oldu.