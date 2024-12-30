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Kiralık vekil CHP'ye döndü! Ali Fazıl Kasap Saadet Partisinden istifa etti

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçtiği bildirildi. Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:55
Kiralık vekil CHP’ye döndü! Ali Fazıl Kasap Saadet Partisinden istifa etti

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    Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.

    Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

    KİRALIK VEKİL EVİNE

    Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.

    SANDALYE SAYILARI DEĞİŞTİ

    Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

    Yine kiralık vekil işleri! CHPli Ali Fazıl Kasap Saadet Partisine geçtiYine kiralık vekil işleri! CHPli Ali Fazıl Kasap Saadet Partisine geçti
    Yine kiralık vekil işleri! CHP'li Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

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