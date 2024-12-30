Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız"

Öcalan görüşmede "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi ve "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı verdi. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.
Pervin Buldan'ın da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı kafalarda soru işareti bıraktı.
Buldan'dan sonra topa İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder girdi.
"ESKİ SÜREÇLERDE ÇOK DAHA UMUTLUYUM"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Önder, "Eski süreçlerde çok daha umutluyum" ifadelerini kullandı.
Pervin Buldan ve Ahmet Türk'le birlikte Meclis'teki partilerle görüşeceklerini dile getiren Önder, İmralı'ya yeni bir ziyaret olabileceğini işaret etti. Yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.
3 SAATLİK GÖRÜŞMEDE 2 DEVLET GÖREVLİSİ NOT TUTTU
İmralı - DEM hattında yapılan görüşmenin detayları da belli olmaya başladı.
DEM heyetinin Sahil Güvenlik teknesiyle İmralı'ya gittiği, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ve salonda iki devlet görevlisinin hazır bulunup not tuttuğu ifade edildi.