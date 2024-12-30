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Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız"

DEM heyeti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. 3 saatlik görüşmede 2 devlet görevlisi not tuttu. İmralı heyetinde bulunan DEM'li Sırrı Süreyya Önder, A Haber'e konuştu. "Eski süreçlerden çok daha umutluyum" diyen Önder, 2025'te açıklama yapacaklarını dile getirdi. Öte yandan DEM kulislerinde İmralı'ya bir ziyaret daha konuşuluyor. Hem Pervin Buldan hem de Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la bir görüşme daha yapabileceklerin işaret etti. TBMM'deki partililerle yapılan görüşmelere Ahmet Türk de iştirak edecek.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:32
Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız

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    DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

    Öcalan görüşmede "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi ve "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı verdi. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.

    Pervin Buldan'ın da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı kafalarda soru işareti bıraktı.
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası!



    Buldan'dan sonra topa İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder girdi.

    "ESKİ SÜREÇLERDE ÇOK DAHA UMUTLUYUM"

    A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Önder, "Eski süreçlerde çok daha umutluyum" ifadelerini kullandı.

    Pervin Buldan ve Ahmet Türk'le birlikte Meclis'teki partilerle görüşeceklerini dile getiren Önder, İmralı'ya yeni bir ziyaret olabileceğini işaret etti. Yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.


    3 SAATLİK GÖRÜŞMEDE 2 DEVLET GÖREVLİSİ NOT TUTTU

    İmralı - DEM hattında yapılan görüşmenin detayları da belli olmaya başladı.

    DEM heyetinin Sahil Güvenlik teknesiyle İmralı'ya gittiği, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ve salonda iki devlet görevlisinin hazır bulunup not tuttuğu ifade edildi.
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