Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız"

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.Öcalan görüşmedededi vemesajı verdi. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.Pervin Buldan'ın dabeyanı kafalarda soru işareti bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Buldan'dan sonra topa İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder girdi.A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Önder, "Eski süreçlerde çok daha umutluyum" ifadelerini kullandı.Pervin Buldan ve Ahmet Türk'le birlikte Meclis'teki partilerle görüşeceklerini dile getiren Önder, İmralı'ya yeni bir ziyaret olabileceğini işaret etti. Yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.İmralı - DEM hattında yapılan görüşmenin detayları da belli olmaya başladı.DEM heyetinin Sahil Güvenlik teknesiyle İmralı'ya gittiği, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ve salonda iki devlet görevlisinin hazır bulunup not tuttuğu ifade edildi.