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Devlet Bahçeli’nin "Öcalan PKK’nın lağvedildiğini açıklasın" çağrısı üzerine İmralı'dan cevap geldi!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "Öcalan PKK’nın lağvedildiğini açıklasın" çağrısı üzerine İmralı’dan cevap geldi: Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Devlet Bahçeli’nin Öcalan PKK’nın lağvedildiğini açıklasın çağrısı üzerine İmralı’dan cevap geldi!

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    Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan PKK'nın lağvedildiğini açıklasın" çağrısına kilitlendi. Adalet Bakanlığı'nın izni ile Ada'ya giden DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan ile bir araya geldi. DEM heyeti, Öcalan'ın şunları söylediğini bildirdi:

    Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek, tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

    Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri TBMM olacaktır.

    Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

    Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

    Pervin Buldan, sürecinin nasıl işleyeceğini bildirdi. "Partilerden randevu isteyeceğiz. Önder ile ziyaret edeceğiz. Heyetimize Ahmet Türk de katılacak" dedi.

    DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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