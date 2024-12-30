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Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:33 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:54
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan (AA)

    Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

    SURİYE MASADA

    Başkan Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.

    Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Suriyeliler cuma namazı kılmak için başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etti. (AA)Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Suriyeliler cuma namazı kılmak için başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etti. (AA)



    PKK'YI KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK KABUL ETMİYORUZ

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

    Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Suriyeliler başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı. (AA)Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Suriyeliler başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı. (AA)

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi.

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