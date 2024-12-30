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Terör örgütü DEAŞ'lı "casusluk" suçundan tutuklandı

İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla tutuklandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığınca aranan Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E, 26 Aralık'ta Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:11 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:11
Terör örgütü DEAŞ’lı casusluk suçundan tutuklandı

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    Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı sırada İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Başakşehir'de 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    CASUSLUKTAN TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?

    Emniyet Genel Müdürlüğüne Interpol tarafından 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatınca verilen bilgilere göre, şüpheli B.E'nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin ruble ile bazı eşyayı çaldığının tespit edildiği belirtilmişti.

    Yazıda, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve Türkiye'de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceğinin değerlendirildiği de kaydedilmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E, 26 Aralık'ta Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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