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Almanya'dan havalanan kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine düştü! Avrupa basını "Rus sabotajı" dedi

Almanya merkezli bir kargo uçağı, Litvanya'da Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Leipzig'den 02:08'de ayrılan uçağın 03.30 sularında konutların üzerine çakıldığı tespit edildi. Kaza kırıma uğrayan uçağın EC-MFE tescil kodlu 1993 model bir 1993 Boeing 737-400 olduğu öğrenildi. Öte yandan geride bıraktığımız aylarda Almanya güvenlik yetkilileri kargo şirketlerinde "Bilinmeyen kişiler tarafından gönderilen alışılmışın dışında yangın çıkarıcı cihazlar" konusunda uyarmıştı. Bu doğrtultuda Avrupa basını düşen uçak için "Rus sabotajı" yorumları yapmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:45
Almanya’dan havalanan kargo uçağı Litvanya’da konutların üzerine düştü! Avrupa basını Rus sabotajı dedi

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Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan bir kargo uçağı, sabahın ilk saatlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kaza kırıma uğradı.

Vilnius Havalimanı yakınlarında bir binanın çatısına çarptığı öğrenilen uçağın enkazından alevler yükseldi.

Litvanya'da kargo uçağı düştü

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Litvanya kurtarma servisinden Saulius Raševskis, Litvanya radyosuna "Uçaktaki iki kişi hastaneye kaldırıldı ve biri öldü. Bunlar, ön bilgilere göre uçakta bulunan kişilerdi" dedi.

Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

03.30 SULARINDA DÜŞTÜ

Uluslararsı hava trafik platformu Flightradar, "DHL'e ait bir Swiftair 737-400 tipi yolcu uçağı, bu sabah saat 03:30 civarında Vilnius'a iniş yapmaya çalışırken pistin hemen dışında bir yerleşim alanına düştü" açıklamasını yaparak uçağın uçuş rotasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Leipzig'den 02:08'de ayrılan ve 03.30 sularında düşen uçağın 1993 yılında inşa edilen Boeing 737-400 EC-MFE olduğu tespit edildi.

İşte kaza kırıma uğrayan o uçak;


Litvanya'da düşen Alman kargo uçağı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Litvanya'da düşen Alman kargo uçağı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Öte yandan geride bıraktığımız Temmuz ayında Almanya ve İngiltere'deki DHL lojistik merkezlerindeki patlayıcı cihazlar uluslararası soruşturmalara yol açmıştı.

Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


AVRUPA BASINI... "RUS SABOTAJI"

Bu doğrultuda Avrupa basını "Rus sabotajı" ihtimaline dikkat çekti.

İsviçre merkezli Blick gazetesi, "Almanya'da artan Rus sabotaj vakalarıyla bir bağlantı olduğu göz ardı edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Lüksemburg merkezli Lessentiel de Rus sabotajı olabileceğini işaret etti.

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