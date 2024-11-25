Almanya'dan havalanan kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine düştü! Avrupa basını "Rus sabotajı" dedi

Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan bir kargo uçağı, sabahın ilk saatlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kaza kırıma uğradı.



Vilnius Havalimanı yakınlarında bir binanın çatısına çarptığı öğrenilen uçağın enkazından alevler yükseldi.





ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Litvanya kurtarma servisinden Saulius Raševskis, Litvanya radyosuna "Uçaktaki iki kişi hastaneye kaldırıldı ve biri öldü. Bunlar, ön bilgilere göre uçakta bulunan kişilerdi" dedi.