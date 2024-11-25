Almanya'dan havalanan kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine düştü! Avrupa basını "Rus sabotajı" dedi

Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan bir kargo uçağı, sabahın ilk saatlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kaza kırıma uğradı.
Vilnius Havalimanı yakınlarında bir binanın çatısına çarptığı öğrenilen uçağın enkazından alevler yükseldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Litvanya kurtarma servisinden Saulius Raševskis, Litvanya radyosuna "Uçaktaki iki kişi hastaneye kaldırıldı ve biri öldü. Bunlar, ön bilgilere göre uçakta bulunan kişilerdi" dedi.
Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
03.30 SULARINDA DÜŞTÜ
Uluslararsı hava trafik platformu Flightradar, "DHL'e ait bir Swiftair 737-400 tipi yolcu uçağı, bu sabah saat 03:30 civarında Vilnius'a iniş yapmaya çalışırken pistin hemen dışında bir yerleşim alanına düştü" açıklamasını yaparak uçağın uçuş rotasına ilişkin bilgiler paylaştı.
Alman kargo uçağı Litvanya'da konutların üzerine çakıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ
Leipzig'den 02:08'de ayrılan ve 03.30 sularında düşen uçağın 1993 yılında inşa edilen Boeing 737-400 EC-MFE olduğu tespit edildi.