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Fenomenler kara listeye girdi! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga

Sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan fenomenlere operasyon yapıldı. Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Fenomenler kara listeye girdi! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga

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    İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Instagram ve X gibi sosyal medya hesaplarından yüksek takipçili fenomenlerin çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığını tespit etti.

    Çalışmaların devamında tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olarak aranan Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

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