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DEM'e İmralı izni! Görüşme tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini kabul ettiklerini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
DEM’e İmralı izni! Görüşme tarihi belli oldu

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz 22 Ekim tarihinde partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulundu.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. Bakan Tunç, "Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak. Görüşme, hava durumuna göre yarın (bugün) ya da pazar günü yapılacak" dedi.

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