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Narin Güran'ın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Katil Ağabey Enes Güran mı?

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili savunma yapan itirafçı Nevzat Bahtiyar, “Sadece cesedi taşıdım. Salim, elime cesedi verdi. Parça parça kaybetmemi söyledi” dedi. Avukatı Ali Eryılmaz ise Güran ailesinin Enes’i kurtarma operasyonu yaptıklarını itiraf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Narin Güran’ın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Katil Ağabey Enes Güran mı?

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    Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili davanın 2. günü, dün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Narin'in kaybolduktan günler sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan cansız bedeniyle ilgili tutuklu 4 sanık, 'iştirak halinde çocuğu öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı.

    Salim Güran, savunmasında medyayı suçlayarak "Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum. Dağ gibi kardeşim çökmüş. Ailem, hepsi perişan. Yeter artık lütfen. Niye bu kadar kötülük, art niyet? Bakın bir DNA yüzünden başıma ne geldi. Suçlamalarımı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

    "6 FARKLI İFADE VERDİ"
    Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise Nevzat'ın 6 farklı ifade verdiğini belirti. "Bu adama artık kim yeter diyecek. Kim yalanlarında bıktık diyecek. Nevzat oğlunun evinde bir korkak gibi yatağın altında yakalandı. Nevzat daha önce yakalanmış olsaydı, bu kurguları yapamayacaktı" diye ifade verdi. Narin'in patika yolunda Nevzat tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

    "KOSKOCA KÖY BİRLİK YAPTI"
    Nevzat Bahtiyar, "Narin'i ben öldürmedim. Cesedi Salim verdi. 'Parça parça kaybet' dedi bana. Cezam neyse onu kabul ediyorum" dedi. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise "Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar. Bu koskoca köy bir araya gelmiş biz nasıl Enes'i bu işin içinden kurtarırız" diye konuştu. İlk defa katilin Enes olabileceği iddia edildi.

    "NEVZAT KÖPEĞİMİZ BİLE OLAMAZDI"
    Enes Güran, "Gerekirse kafamı gövdemden ayırın ama bacımla suçlamayın. Keşke ben ölseydim. Herkesi de öldürseydim. Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamazdı ama katilimiz oldu" dedi. Bahtiyar'ın üzerine yürüdü.

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