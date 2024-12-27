Yasa dışı bahis operasyonlarında 2. dalga geldi.
Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.