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Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu genişletildi. Yüksek takipçili olduğu belirlenen Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 fenomenin ise firari olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:14
Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Yasa dışı bahis operasyonlarında 2. dalga geldi.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

FİRARİ İSİMLER KİMLER?

Firari isimlerin ise Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul olduğu duyuruldu.

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Buse Plan

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Buse Plan

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Buse Plan

Yasa dışı bahiste 2. dalga! Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Firariler var

Tuna Yurdakul