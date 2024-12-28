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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:36
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bursa'nın merkezinde, ilçelerinde ve mahallelerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

    Bursa, anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun diyorum.

    AK Parti Bursa 8. İl Kongremizin, tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini diliyorum.

    Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, partimiz için elbisesi tozlanmış, ayakkabısı çamurlanmış, Ömeleri, Ayşeleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa biz yapacağız.

    Detaylar gelecek...

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