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FETÖ'ye kıskaç: 27 ilde 93 gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:23
FETÖ’ye kıskaç: 27 ilde 93 gözaltı!

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    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

    FETÖ'ye kıskaç!

    FETÖ'ye yönelik 27 ilde düzenlenen "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 zanlı gözaltına alındı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa'nın da dahil olduğu 27 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-32" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

    10 GÜNDE 93 GÖZALTI
    Operasyonların 10 gün sürdüğünü ve bu süreçte 93 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, zanlıların örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürütme, ankesörlü telefonlarla FETÖ içerisinde sorumlular ile irtibatta bulunma, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olma suçlarından arandığını ifade etti.

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    Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da yer aldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.

    HAİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE GEVŞEME YOK
    Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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