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İstanbul'da "Sarallar" suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı!

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:17
İstanbul’da Sarallar suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı!

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    İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi.

    5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu ve bu kişilerden 2'sinin illegal yollarda yurt dışına çıktığı belirlenirken, 51 şüpheliyi yakalamak üzere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

    İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars'ta eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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