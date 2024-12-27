İnsanlık tarihi kadar eski olan tövbe kavramı, bu haftaki cuma hutbesi nin merkezinde yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Aralık Cuma günü okunacak hutbede "Hata Yapanların En Hayırlısı, Hatasına Tövbe Edendir" temasıyla müminlere seslenecek. Hutbede, aile ilişkilerinden sosyal hayata kadar pek çok konuda tövbenin önemi vurgulanacak.

Fotoğraflar: AA

HATA YAPANLARIN EN HAYIRLISI, HATASINA TÖVBE EDENDİR

Muhterem Müslümanlar!

Bir miladi yılın daha arefesindeyiz. Bu sene yeni miladi yıl bereketiyle geliyor. Yılın ilk günü; aynı zamanda rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların da ilk günü. Önümüzdeki Perşembe akşamı ise Regâib Gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu günlere bir kez daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, O'nun rahmet elçisi Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun. Receb ayımız ve Regâib Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Ömür sermayemiz hızla tükeniyor. Geçen her dakika, bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyor. Hal böyleyken, zaman zaman kulluk ahdimizi unutuyor; Rabbimize, ailemize, çevremize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı ihmal ediyoruz. Bazen de hesap gününü göz ardı ediyor; hatalar ve yanlışlar ile gönül dünyamızı kirletiyoruz. Oysaki Yüce Rabbimiz, her ânın kıymetini bilmeyi, geçmişimizi muhasebe etmeyi, geleceğimizi ise iyilik ve hayır üzere planlamayı bizlere tavsiye etmektedir. "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!" buyurarak, iman, ibadetler ve güzel ahlakla ebedi âleme hazırlanmayı, hata ve günahlarımıza tövbe etmeyi bizlere emretmektedir.