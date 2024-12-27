Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)

"HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK"

'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.



TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU ONARILACAK MI?

Hicaz Demiryolunun son durumu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Onunla ilgili çok güncel bilgi ya da tespitlerimiz yok. Biz geçmişte yolcu treni de yük trenide işletmişiz. Önümüzdeki günlerde son durumunu tespit ederek orada gerekli desteği sağlama noktasında olacağız" dedi.

İLK ETAP ŞAM-İSTANBUL SEFERİ

Bakan Uraloğlu, "Günler diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda Halep ve Şam havalimanları için muhtemelen görevlendirilen arkadaşlarımızı göndeririz. Devamında da demiryolu, karayolu, iletişim ilgili de devamında. Havalimanı çok çok önemli. İlk etapta zaten biz Şam ile İstanbul havalimanı arasında bir sefer başlattığımzı zaman İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına onları bağlamış oluruz. birinci önceliği havayoluna verdik. Gelişmelere göre önümüzdeki haftalarda böyle bir ziyaret olabilir" dedi.