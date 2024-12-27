PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'den Suriye'ye ekip gönderildi! Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yapılacak olan yeni düzenlemeye ilişkin 4 bakanlığın çalışma yaptığını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Uaraloğlu, Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdildiği bilgisini de paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 08:52
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye’den Suriye’ye ekip gönderildi! Roblox ve Discord’ta yasak kalkıyor mu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)

    "KOMİSYON İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ"
    Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmaış oluruz" dedi.

    Bakan Uraloğlu, Roblox'a ilişkin son gelişmeleri de paylaştı. (AA)Bakan Uraloğlu, Roblox'a ilişkin son gelişmeleri de paylaştı. (AA)



    "ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ"
    Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)

    "HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK"
    'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?'     sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.

    TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU ONARILACAK MI?
    Hicaz Demiryolunun son durumu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Onunla ilgili çok güncel bilgi ya da tespitlerimiz yok. Biz geçmişte yolcu treni de yük trenide işletmişiz. Önümüzdeki günlerde son durumunu tespit ederek orada gerekli desteği sağlama noktasında olacağız" dedi.

    İLK ETAP ŞAM-İSTANBUL SEFERİ
    Bakan Uraloğlu, "Günler diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda Halep ve Şam havalimanları için muhtemelen görevlendirilen arkadaşlarımızı göndeririz. Devamında da demiryolu, karayolu, iletişim ilgili de devamında. Havalimanı çok çok önemli. İlk etapta zaten biz Şam ile İstanbul havalimanı arasında bir sefer başlattığımzı zaman İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına onları bağlamış oluruz. birinci önceliği havayoluna verdik. Gelişmelere göre önümüzdeki haftalarda böyle bir ziyaret olabilir" dedi.

    Kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. (AA)Kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. (AA)



    "SURİYE KALKINMA YOLU'NA DAHİL EDİLMELİ"
    Kalkınma yolu ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Kalkınma yolunun başladığı nokta Basra körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı ki ilk fazı önümüzdeki sene devreye alınacak. Dünyadaki sayılı limanlardan biri olacak. Buradan çıkan bir demiryolu 1200 km bir hatla Ovaköy'e bağlanması ordan da Türkiye içerisinden 2 bin 92 kmlik bir hatla Kapıkule'ye bağlanması. 1200 km'lik bölümün aşağı yuları projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar burada mutabakat zaptımız var. 2025 yılı içerisinde yapım çalışmalarını başlatabilir miyiz bunun gayretindeyiz. Suriye'de de oturup konuşabilceğimiz muhattaplarımız var daha önceki sorularınıza cevap olarak. Hemen böyle bir olasılıktan bahsedersek doğru olmaz ama bir şekilde Suriye'yi de kalkınma yoluna entegre etmek düşünülebilir ama bunu düşünmek için zamana ihtiyacımız olur. Suriye burada önemli bir coğrafya. Böyle bir projeye mutlaka entegre etmemiz gerekir diye düşünürüz ama ana projede değişiklik yapılmasında erken söylemiş oluruz" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (AA)

    "RAYLI SİSTEM 2028'DE 17 BİN 500, 2053'TE DE 28 BİN 590 KM OLACAK"
    Türkiye'nin Demiryolu ağı hakkında konuşan Uraloğlu, "Halihazırda 2251 kilometresi hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometre raylı sistem hattımız var. 2028'de bu 17 bin 500 kilometre olacak. 2053'de de 28 bin 590 km olacak" dedi.

    ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ
    Uraloğlu, "Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova katın hatta Bursa'nın birazını katın. 30 milyon insandan bahsediyoruz. Burada bir yolculuk ihtiyacı var. Ankara'dan İstanbul'a 344 km uzunluğunda ve saatte 350 km hız yapabilen süper hızlı tren projesini çalışmaya başladık. bittiğinde sadece 80 dakikada iki şehir arasında seyehat yapılacak"     dedi.

    Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak olan ikinci pist hakkında açıklamalarda bulundu. (AA)Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak olan ikinci pist hakkında açıklamalarda bulundu. (AA)



    SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİST
    Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak olan ikinci pist hakkında son durumu veren Abdulkadir Uraloğlu, "Uçakların iniş-kalkışıyla ilgili kapasite problemleri çözüldü. Artık orada günlük 700-800'e kadar çıkan bir kapasite var. Bundan sonra bin 500'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Terminalle ilgili ihtiyacı biliyorduk iyileştirmeleri yaptık bu sene 40 milyonu bulacağız. " dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Bayraktar Takvim’e konuştu: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor! Rize’de sondaj müjdesi! Suriye’ye heyet gidiyor
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?