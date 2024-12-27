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Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı

Savcı, Narin’i 4 sanığın iştirak halinde organize bir şekilde boğarak öldürdüklerini bildirdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapislerini talep etti. "İndirim yapılmasın" dedi. Ancak, küçük kızın neden öldürüldüğüne dair sır perdesi çözülmedi.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı

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    Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın (8) katil zanlılarının yargılandığı davanın dünkü duruşması 'katili ve sebebi' bilinmeden yapıldı.

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    Tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Narin'in bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın hazır bulunduğu duruşmada, Ramazan Atasoy, Güran ailesinin sorguladığı çoban Ahmet Akgün, huzura alındı. Her ikiside "Görmedim, duymadım, bilyorum!" ifadelerini kullandı.

    Bahtiyar ise "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Narin'in cesedini alırken Salim 'ben öldürdüm' dedi" diyerek daha önceki ifadesini tekrarladı. Savcı ise Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, iyi hal indirimine gidilmemesi gerektiğini açıkladı. 14 saat süren duruşma, bugün 09.00'da devam edecek.

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