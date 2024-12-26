SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, "Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik." ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, DEVA Partisi'nin 2024'teki yerel seçimlerin ardından "kabul edilemez bir atalet sürecine" girdiğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:58 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:00
Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi’nden istifa etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    DEVA Partisi'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    Yeneroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Kurucusu olduğum ve yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre Hukuk ve Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA Partisi) istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

    2 Aralık 2024 Pazartesi günü Sayın Genel Başkan'a sunmuş olduğum istifam ile ilgili gerekli bildirimi bugün TBMM Başkanlığı'na da yaptım.

    Öncelikle, başta Sayın Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere, birlikte çalıştığımız kıymetli arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarımıza saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.

    DEVA Partisi'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)DEVA Partisi'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Siyasetin varlık sebebi milletin refah ve huzurunu arttırmaktır. Milletimizin hak ettiği demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştirmenin mücadelesi ancak net, kararlı ve güçlü bir siyasi söylemin varlığının yanında rasyonel olduğu kadar duygusal bir iletişim ile mümkündür. Siyasi partiler hiç bir zaman savunduğumuz değerlerin önüne geçip amaç haline gelmemelidir. Amaç Türkiye'de özgürlükçü bir demokrasi anlayışının kök salması ve gerçek bir hukuk devleti idealini yakalamaktır.

    DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla büyük bir özveriyle kurduk. Özgürlükçü demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve anayasal devlet iddiasının yılmaz savunucusu olmak kararlılığıyla yola çıktık. Çok nitelikli arkadaşlarımızla yüksek ideallerimiz uğruna, tüm yoksunluklara rağmen gece gündüz demeden çalıştık. Her bir vatandaşımızın insan onuruna yakışır bir biçimde huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahip olduğu bir Türkiye vizyonu ile plan ve programlarımızı hazırladık.

    MİLLETİMİZDEN GEREKLİ TEVECCÜHÜ SAĞLAYACAK DİRAYETİ GÖSTEREMEDİK

    Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik.


    2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediğim bir atalet süreci yaşandı. Özellikle %0,41 oy aldığımız 2024 Mart yerel seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali; yol arkadaşlığını tesis edememe; kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı.

    Deva Partisi çatısı altında ortaklaştığımız programın ve bu program çerçevesinde bir araya gelen yol arkadaşlarımızın sorumluluğu üzerimde büyük bir yük. Bu yükü kurumsal olarak taşıyamamanın üzüntüsü içindeyim.

    Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim.

    Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim.

    Başta Genel Başkan Sayın Ali Babacan, milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarımız olmak üzere, DEVA Partisi içerisinde şimdiye kadar emek sarf etmiş olan on binlerce vatandaşımızdan helallik istiyor, benden yana tüm haklarımı helal ediyorum.

    Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin refah ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye ideali için çalışmaya; etnik kimliğine, inancına, siyasi tercihine ve yaşam biçimine bakmaksızın tüm milletimizin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğim.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Yüksel Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert sözler: Sen adam değilsin
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Binance
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Kazakistan’daki uçak kazasında Ramazan Kadirov iddiası! Rus füzesi mi vurdu? İşte mürettebatın son konuşmaları
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?
    MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX