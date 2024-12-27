GÖKYÜZÜNÜN FERRASİ Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

Dünyanın en büyük SİHA şirketlerinden birisi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace 'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu.

"Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor."

Şirket, havacılık sektöründe ʺgökyüzünün Ferrasiʺ olarak biliniyor. (Takvim.com.tr)

HAVACILIK ALANINDA ETKİSİ ARTACAK

Bu satın almayla birlikte Baykar Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA ARASINDA YER ALIYOR

Baykar, 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.