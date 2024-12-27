Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu proje, bilgiye erişim imkânlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD'nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor." diye konuştu.

Gar ve İstasyonlarda ücretsiz internet dönemi başlıyor (Takvim.com.tr)

TCDD GAR VE İSTASYONLARI SOSYAL VE DİJİTAL YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine de katkıda bulunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.