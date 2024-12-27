Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolculuk yapan vatandaşların internete ücretsiz erişebilmesi için önemli bir proje başlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu.
TCDD-Wİ-Fİ DÖNEMİ
Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demiryolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını duyurdu.
Gar ve İstasyonlarda ücretsiz internet dönemi başlıyor (Takvim.com.tr)
İLK HANGİ GARDA BAŞLAYACAK
Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak" dedi.
Bakan Uraloğlu, Ankara'da başlayacak hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
DİJİTALLEŞME VİZYONU VE PROJENİN KATKILARI
Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte, TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefini de taşıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.