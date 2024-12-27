Emekli askerlere sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çağıran CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu korsan kılıçlı yemin sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenler için kendisi gibi emekli askerlere sokak çağrısı yapmıştı.
Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)
BAĞCIOĞLU SOKAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.
Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:
ATATÜRK POSTERİNİ AL GEL
"Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım; 16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz. Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."
AK PARTİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Bağcıoğlu'na tepki göstermişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)
Çelik konuşmasında, "Sayın komutanlarım değerli silah arkadaşlarım diyerek başlayan bir çağrı ile bir eyleme çağrı yapılıyor. CHP vesayeti canlandırma peşinde. CHP basiretsiz sorumsuz davranıyor." ifadelerini kullandı.