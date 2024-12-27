Emekli askerlere sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na soruşturma!

Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)

BAĞCIOĞLU SOKAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.

Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

ATATÜRK POSTERİNİ AL GEL

"Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım; 16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz. Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Bağcıoğlu'na tepki göstermişti.