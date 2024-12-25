AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi gündemdeki yerini koruyor.
Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü.
Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.
Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)
İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası, 16 Ocak'ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.
CHP, TEĞMENLER İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK
Nihai kararın verileceği toplantı öncesinde CHP sokağa çıkmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaptı.
Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)
EMEKLİ ASKER GRUPLARINA CHP'DEN MESAJ
Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.
Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: