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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp grubuna kılıçlı korsan yemin için eylem çağrısında bulunması büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası

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    30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi gündemdeki yerini koruyor.

    Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü.

    Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.

    Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)

    İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası, 16 Ocak'ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.

    CHP, TEĞMENLER İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

    Nihai kararın verileceği toplantı öncesinde CHP sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

    Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaptı.

    Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİ ASKER GRUPLARINA CHP'DEN MESAJ

    Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.

    Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

    Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)Kılıçlı yemin (Takvim Foto Arşiv)

    ATATÜRK POSTERİNİ AL GEL

    "Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım;

    16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz.

    Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Takvim Foto Arşiv)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Takvim Foto Arşiv)

    AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
    CHP'li ismin skandal çağrısına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

    Ömer Çelik'in paylaşımı (X)Ömer Çelik'in paylaşımı (X)

    Çelik, söz konusu eylem çağrısının son derece sorumsuz bir hamle olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak "siyasi" niteliğe sahiptir. Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz"

    Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğluna ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğluna ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...

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