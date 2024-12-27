Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir'e geldi.
Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.
Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Başkan Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.
Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.
Vatandaşların "Hoşgeldin Cumhurbaşkanım" pankartı ile karşılanan Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Valilikteki görüşme sonrası cuma namazını kılmak için Zağanos Paşa Camii'ne giden Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi.
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan şehrin en büyük ve sembol yapılarından olan camide binlerce vatandaşla birlikte cuma namazını kıldı.