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Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de sürpriz! Cumayı Zağanos Paşa Camii'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir'e geldi. Havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet eden Erdoğan'a sürpriz bir fotoğraf gösterildi. Erdoğan Cuma namazını Zağanos Paşa Camii'nde kıldı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:40
Başkan Erdoğan’a Balıkesir’de sürpriz! Cumayı Zağanos Paşa Camii’nde kıldı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi. (AA)

    Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi. (AA)

    Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Başkan Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 'nu ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 'nu ziyaret etti. (AA)


    Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

    Başkan Erdoğan, cuma namazını Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı!

    Vatandaşların "Hoşgeldin Cumhurbaşkanım" pankartı ile karşılanan Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan şehrin en büyük ve sembol yapılarından olan camide binlerce vatandaşla birlikte cuma namazını kıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan şehrin en büyük ve sembol yapılarından olan camide binlerce vatandaşla birlikte cuma namazını kıldı. (DHA)

    Valilikteki görüşme sonrası cuma namazını kılmak için Zağanos Paşa Camii'ne giden Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı vatandaşları selamladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı vatandaşları selamladı. (AA)

    Erdoğan, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan şehrin en büyük ve sembol yapılarından olan camide binlerce vatandaşla birlikte cuma namazını kıldı.

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