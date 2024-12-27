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CHP'li Mehmet Tüm'den Türkiye ve SMO'ya alçak iftira: "Türkiye bu DEAŞ artıklarına maaş verdi"

Dünyada Suriye'deki yeni hükümete verilen desteğin artırdığı bir dönemde, CHP'nin Yurt Dışı Örgüt Sorumlusu ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Karesi Belediyesi'nde yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Türkiye tarafından eğitilen ve donatılan Özgür Suriye Ordusu'nu terör örgütü DEAŞ ile aynı kefeye koyan Tüm, "Türkiye bu DEAŞ artıklarına maaş verdi" diyerek, Türkiye'yi sözde teröre destek vermekle suçladı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:14 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:14
CHP’li Mehmet Tüm’den Türkiye ve SMO’ya alçak iftira: Türkiye bu DEAŞ artıklarına maaş verdi

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    Beşar Esad'ın devrilmesi, dünya çapında büyük yankı uyandırırken, Suriye'deki geçici hükümete destek her geçen gün artıyor. Batılı devletler yeni hükümete desteğini açıklamaya devam ederken Esad'ın gitmesine üzülen CHP ise kışkırtıcı mesajlarını vermeye devam ediyor. Son olarak Karesi Belediyesince düzenlenen bir programda konuşan CHP Yurt Dışı Örgüt Sorumlusu ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, büyük bir skandala imza attı.

    Türkiye tarafından eğitilip donatılan Özgür Suriye Ordusu'nu terör örgütü DEAŞ ile bir tutan Tüm, "Türkiye bu DEAŞ artıklarına maaş verdi" diyerek Türkiye'yi sözde teröre destek vermekle itham etti.

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