Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?

61 yıllık kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de tarihi günler yaşanmaya devam ediyor.
TÜRKİYE'DEN ŞAM PEŞ PEŞE ZİYARETLER
Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeni yönetimine ihtiyaç duydukları her alanda yardım edilmesi için bakanlarına verdiğ talimat doğrultusunda Türkiye'den de peş peşe Şam'a ziyaretler gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Hem Türkiye'nin yeni yönetimi tanıması hem de desteğini göstermesi açısından bu ziyaretin önemi oldukça büyüktü.
Geçici yönetimin kurduğu ʺkimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerindeʺ rejim askerlerinin ve güvenlik bürokrasi silahlarını teslim ederek kayıt yaptırıyor. (AA)
KASİYUN DAĞI'NDAN DÜNYAYA MESAJ
Bakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera Şam'ın kimliğiyle özdeşleşen 1200 metre yüksekliğinde ve şehri kuzeyden gören Kasiyun Dağı'ndan dünyaya tarihi bir mesaj verdi.
Bu dağ Şam kültürü için oldukça büyük öneme sahip. Eski zamanlardan beri bu dağdan şehir manzarasını seyretmek hem Şamlıların hem de kenti ziyaret edenlerin vazgeçilmez adetlerinden biri haline gelmiş durumda.
Şamlılar için Kasiyun Dağı'nın dini ve tarihi bir birçok değeri de var.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)
İlk insan Hz. Adem'in oğullarından Kabil'in kardeşi Habil'i burada öldürdüğüne inanılıyor.
KASİYUN DAĞI: TARİHTE İLK KANIN AKTIĞI NOKTA
Bu yüzden burası yeryüzünde "ilk kanın aktığı, ilk cinayetin işlendiği yer" olarak bilinmekte.
Mahir Esad'ın 4. Tümeni'nin kıyıcı birlikleri de bu dağa üsler kurduğu bilinmekte.
İç savaşın ardından Esad rejimi sivillerin bu dağa çıkışını yasaklamıştı.
ESAD'IN GİDİŞİYLE EŞDEĞER
Kanlı rejimin ardından başkente hakim bu noktaya geri dönüş Şamlılar için Esad'ın gidişiyle eşdeğer görülüyor.
20 Ağustos 2013 gecesi düzenlenen, kadın-çocuk 1360 sivilin hayatını kaybettiği korkunç kimyasal saldırısının füzelerinin de bu noktadan ateşlendiği iddia ediliyor.
Kasiyun Dağı'nın tüm stratejik ve tarihi değerlerinin yanı sıra bu noktada verilen barışçıl ve kucaklayıcı mesaj da oldukça büyük öneme sahip.
Türkiye'nin katkısı ve destekleriyle yeni Suriye yönetimi İntikamcı, dışlayıcı, reaksiyoner değil, tam tersine kucaklayıcı, kapsayıcı, farklı din ve mezheplere, etkin kökenlere karşı saygılı bir profil çiziyor. Bu noktada çekilen tarihi karenin de tam olarak bu mesajı vermek amacıyla seçildiği düşünülüyor.
Fidan'ın ziyareti sırasından Ahmet eş Şara'nın takım elbise ve kravatı ile modern bir yönetici profili çizmesi de Batı dünyasını oldukça şaşırtan bir diğer konuydu.
Yıllarca "cihadist" diye bir kavramın etrafında şartlandırılmış kitleler, Suriye'nin sosyolojik gerçeklerine hâkim, yol haritasını çoktan çizmiş bir ismi görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar.