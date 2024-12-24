Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?

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61 yıllık kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de tarihi günler yaşanmaya devam ediyor. TÜRKİYE'DEN ŞAM PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeni yönetimine ihtiyaç duydukları her alanda yardım edilmesi için bakanlarına verdiğ talimat doğrultusunda Türkiye'den de peş peşe Şam'a ziyaretler gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Hem Türkiye'nin yeni yönetimi tanıması hem de desteğini göstermesi açısından bu ziyaretin önemi oldukça büyüktü.

Geçici yönetimin kurduğu ʺkimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerindeʺ rejim askerlerinin ve güvenlik bürokrasi silahlarını teslim ederek kayıt yaptırıyor. (AA) KASİYUN DAĞI'NDAN DÜNYAYA MESAJ

Bakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera Şam'ın kimliğiyle özdeşleşen 1200 metre yüksekliğinde ve şehri kuzeyden gören Kasiyun Dağı'ndan dünyaya tarihi bir mesaj verdi. Bu dağ Şam kültürü için oldukça büyük öneme sahip. Eski zamanlardan beri bu dağdan şehir manzarasını seyretmek hem Şamlıların hem de kenti ziyaret edenlerin vazgeçilmez adetlerinden biri haline gelmiş durumda. Şamlılar için Kasiyun Dağı'nın dini ve tarihi bir birçok değeri de var. Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şeradan Suriyede yeni dönem mesajı: PKK/YPGye yer yok Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera'dan Suriye'de yeni dönem mesajı: "PKK/YPG'ye yer yok"