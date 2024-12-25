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MİT PKK'nın Irak/Gara sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi

MİT PKK/KCK’nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Serihan'ın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarına mühimmat temin ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:25
MİT PKK’nın Irak/Gara sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi

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    Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi.

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    GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

    Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

    PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)

    MİT, TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE DÜZENLENECEK EYLEMİ ENGELLEDİ

    MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

    PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)

    EYLEM İÇİN MÜHİMMAT SAĞLIYORDU

    Bunun üzerine MİT, PKK/KCK'lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

    PKK/KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

    PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)

    HOGİR BATMAN KOD ADLI FIRAT SERİHAN KİMDİR?

    Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gare Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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