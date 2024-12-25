MİT PKK’nın Irak/Gara sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi

PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr) MİT, TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE DÜZENLENECEK EYLEMİ ENGELLEDİ MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

PKK/KCK'nın Irak/Gara sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan (Takvim.com.tr)



EYLEM İÇİN MÜHİMMAT SAĞLIYORDU



Bunun üzerine MİT, PKK/KCK'lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.



PKK/KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.