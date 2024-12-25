Başkan Erdoğan’a hakaret eden hadsiz Samsun’da yakalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden hadsizin kimliği tespit edildi. Samsun'da olduğu belirlenen şahıs evinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı (Ekran görüntüsü)



HADSİZ SAMSUN'DA YAKALANDI



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir. "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır."

Başkan Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın paylaşımına cevap veren bir hadsiz alçak hakaretlerde bulundu.



