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Isparta'da kar yağışı! Valilik duyurdu: "Eğitime 1 gün ara verilmiştir"

Meteoroloji turuncu kod vererek Isparta için kuvvetli yağış, kar yağışı ve fırtına beklendiği uyarısında bulunmuştu. Gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:56
Isparta’da kar yağışı! Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verilmiştir

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    Meteoroloji turuncu kod vererek Isparta için kuvvetli yağış, kar yağışı ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

    Isparta'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi (İHA)Isparta'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi (İHA)

    EĞİTİME BİR GÜN ARA!

    Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.

    Isparta Valiliğinin paylaşımı ( Sosyal medya)Isparta Valiliğinin paylaşımı ( Sosyal medya)

    VALİLİK DUYURDU!

    Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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    Meteoroloji'den 14 ile sarı 3 ile turuncu kod | 25 Aralık hava durumu haritası şekillendi: Isparta, Antalya, Muğla...