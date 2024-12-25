Meteoroloji turuncu kod vererek Isparta için kuvvetli yağış, kar yağışı ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji turuncu kod vererek Isparta için kuvvetli yağış, kar yağışı ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
EĞİTİME BİR GÜN ARA!
Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.
VALİLİK DUYURDU!
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.