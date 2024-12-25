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Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İSPARK boşaltılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İSPARK otoparkında gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak otoparkın boşaltılacağını duyurdu. Otoparka yeni araç girişine izin verilmezken, "Tadilat nedeniyle hizmet dışıdır" yazılı tabelalar asıldı. Öte yandan Tepebaşı İBB İSPARK Katlı Otoparkı’nda 2021 yılından bu yana kolonlarda çatlaklar bulunduğu ve bir vatandaşın bu durumu yetkililere bildirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:40 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 21:29
Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK boşaltılıyor

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkının gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu.

    İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacak. (AA)İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacak. (AA)

    İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

    İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacak. (AA)İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacak. (AA)

    İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü. Bariyer ve güvenlik şeridi çekilen giriş bölümünde dubalara, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır." yazıları asıldı.

    Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi.

    İBB yetkililerine haber verilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı (X)İBB yetkililerine haber verilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı (X)

    İBB'NİN GÖZ YUMDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan Tepebaşı İBB İSPARK Katlı Otoparkı'nda 2021 yılından bu yana kolonlarda çatlaklar bulunduğu ve bu durumun yetkililere bildirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Dört yıl önce sosyal medya hesabından çatlak kolonları gösteren vatandaşın paylaşımı dikkat çekti.

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