Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK boşaltılıyor

İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacak. (AA)

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.