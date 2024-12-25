Meteoroloji’den 14 ile sarı 3 ile turuncu kod | 25 Aralık hava durumu haritası şekillendi: Isparta, Antalya, Muğla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Ayrıca, ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Turuncu Kodlu Uyarılar: Daha Tehlikeli Durumlar
Turuncu kod verilen bölgelerde, meteorolojik şartların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle bu illerde planlı aktivitelerin gözden geçirilmesi gerekiyor.
Isparta: Kuvvetli yağış, kar yağışı ve fırtına bekleniyor.
Antalya: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak.
Muğla: Fırtına bekleniyor.
Sarı Kodlu Uyarılar: Tedbirli Olunması Gereken İller
Sarı kod verilen illerde, hava şartlarının dikkate alınması ve yerel etkilerin göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Adana, Mersin, Hatay, Mersin, Burdur: Gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer fırtına bekleniyor.
Konya, Kayseri, Niğde, Karaman: Fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.
Muğla: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor.
Karabük, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye: Karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Çarşamba günü itibarıyla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde rüzgarın, güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
EGE:
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Güney Ege ve Kuzey Ege'de yer yer fırtına bekleniyor.
AKDENİZ:
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar, Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar da etkili olacak.
İÇ ANADOLU:
Çok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. İç Ege ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarın güneydoğu yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ:
Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde rüzgarın güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
DOĞU ANADOLU:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Çığ tehlikesi, Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında devam edecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağış alması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA DURUMU
KARADENİZ:
Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda ise güneydoğudan esmesi beklenen rüzgar, 50-70 km/saat hızına ulaşacak. Dalga yüksekliği 2,0 m'yi bulabilir.
MARMARA:
Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde ise yer yer 7 kuvvetinde rüzgar esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m arasında olacak.
EGE:
Ege'de, Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgar, 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetine ulaşacak. Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güney kıyılarında yer yer 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.