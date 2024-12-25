Meteoroloji’den 14 ile sarı 3 ile turuncu kod | 25 Aralık hava durumu haritası şekillendi: Isparta, Antalya, Muğla...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.