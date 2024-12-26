Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki önemli düzenleme yer aldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki önemli düzenleme yer aldı.
"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanara yürürlüğe girdi.
6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.
KISA DÖNEM SİGORTA İÇİN YENİ GELİŞME
Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.