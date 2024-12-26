Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.

KISA DÖNEM SİGORTA İÇİN YENİ GELİŞME

Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.