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Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki önemli düzenleme yürürlüğe girdi. 6 ay 6 bin kilometre satış yasağının süresi 1 Ocak 2025’ten 1 Temmuz 2025’e uzatıldı. Ayrıca, noter devrinde zorunlu trafik sigortası için kısa dönem sigorta yapılmasının önü açıldı. Galericiler, trafik sigortası süresini 30 güne kadar kısaltabilecek.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 01:34 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 01:47
Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler

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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki önemli düzenleme yer aldı.

    Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.

    "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanara yürürlüğe girdi.

    Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.

    6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI
    Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

    Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.Karar Resmi Gazete'de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler.

    KISA DÖNEM SİGORTA İÇİN YENİ GELİŞME
    Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.

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